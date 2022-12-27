Ankara ‘tazminat’ ABD ‘kira’ istiyor!

ABD'NİN Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'leri satın almasını bahane ederek Türkiye'yi F-35 projesinden dışlamasının ardından yeni bir müzakere sürecine geçiliyor. Program ortaklığının sonlandırılmasına ilişkin idari, mali ve hukuki boyutta hazırlıklar tamamlanırken, Türk tarafı ayrıntılı görüşme için ABD'nin davetini bekliyor. Türkiye'nin F-35 projesinin geliştirme aşamasında ödediği paranın iadesi, tazminat modeli, Türkiye'ye program ortaklığı süresince teslim edilen F-35'lerin durumu bu müzakerelerde ayrıntılı şekilde ele alınacak.

ABD tarafı Türkiye'ye tahsis edilen F-35'leri hangarda muhafaza ettikleri gerekçesiyle Türkiye'den kira bedeli talep ederken Ankara, proje için ödenen 1.4 milyar doların iadesinin yanında Türk firmaların projede verilen taahhütlerle yaptığı yatırımlardan kaynaklanan zararın tazminini veya parça alımının devamını istiyor.

Öte yandan, Eylül 2021'den bu yana ABD'den 40 adet F-16 Viper uçağının tedariki ve 79 F-16'nın modernizasyonu konularında teknik çalışmalar da devam ediyor.

PENTAGON GÜVENLİK AÇIĞI OLUŞACAĞINI İDDİA ETMİŞTİ

PENTAGON, Rus yapımı S400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'de bulunması durumunda güvenlik açığı oluşacağını, S-400'ler ile F-35'lerin aynı ülke tarafından tek bir askeri sistem içerisinde kullanılmasının güvenlik zafiyetine yol açacağını iddia etmişti. Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyaçlarını müttefiklerinden temin edememesi üzerine Rusya'dan S-400'leri satın almasının ardından Türkiye, program ortağı olduğu F-35 projesinden diğer ülkelerin ayrılarak yeni bir oluşuma geçmesiyle izole edilmişti.

BETÜL USTA