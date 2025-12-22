İzmir'de yaşandı: Eşini, peruk ve kontak lens takarak eşine saldırdı!

KADINA SALDIRI İDDİASI



Müşteki Neyir Gizem Yılmaz ise apartmanda koyu siyah ve hafif uzun saçlı, yüzünün bir kısmını saçlarıyla kapatan, yaklaştığında mavi gözlü olduğunu fark ettiği bir kişiyi görünce evinin kapısını kapatmaya çalıştığını ancak bu kişinin kapıyı kapatmasını engelleyerek evine girdiğini anlattı.



Bu kişinin evine girdikten sonra peruğunu çıkartarak, "Benim, korkma, sakin ol bağırma, sana bir şey yapmayacağım." dediğini öne süren müşteki Yılmaz, "Eşim olduğunu, tanınmamak için mavi lens taktığını o esnada anladım ve çok korktum." dedi.



ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVALARI SÜRÜYOR



İddianamede, müşteki Neyir Gizem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğluyla birlikte yaşadığı, 10 yıllık resmi nikahlı eşi şüpheli Halim Yılmaz'la çekişmeli olarak boşanma davalarının sürdüğü ve şüpheli eş hakkında verilen 3 ay süreli koruma kararının devam ettiği kaydedildi.



Şüphelinin olay günü müştekinin üzerine abandığı ve fiziksel şiddet uyguladığı, ağzının içini bez parçalarıyla doldurduğu, müştekinin nefessiz kaldığı belirtilen iddianamede, bu şekilde şüphelinin eşini basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaraladığı iddiasına yer verildi.



"YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTURACAK DELİL ELDE EDİLDİ"



Şüphelinin olay günü müştekinin rızası dışında, cebir ve tehdit kullanarak konutuna girip, müştekiye fiziki şiddet uygulayıp etkisiz hale getirdikten sonra, "Sesini çıkartma, bağırırsan gebertirim, öldürürüm", "Sen beni aldatıyorsun", "Sen beni mahvettin", "Manipüle etmeye çalışma" gibi cümlelerle tehdit ve hareket ettiği aktarılan iddianamede, üzerine atılı suçları işlediğinin müşteki beyanı, beyanı doğrular adli rapor, savunması ve kolluk tutanakları içerikleriyle anlaşıldığı, cezalandırılması için yeterli şüphe oluşturacak delilin elde edildiği belirtildi.



İddianamede, şüphelinin "eşe karşı kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 7 yıl 10,5 aydan 24 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE TAHLİYE EDİLDİ



Karşıyaka 3. Asliye Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine sanık Halim Yılmaz'ın yargılanmasına kasım ayında başlandı.



Tutuklu sanık Yılmaz, ilk duruşmadaki savunmasında, olay sabahı Ankara'ya taşınacağını söylemek ve çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki eşinin evine gittiğini, karısının kendisini görünce önce şaşırdığını, sonra da bağırarak hakaret etmeye başladığını öne sürdü.



Soruşturma aşamasındaki ifadesinden vazgeçtiğini söyleyen Yılmaz, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



Müşteki Neyir Gizem Yılmaz ise sanıktan korktuğunu ifade ederek, şikayetçi olduğunu bildirdi.



Tanıkların da dinlendiği davanın ikinci duruşmasında mahkeme, 65 gündür tutuklu bulunan sanığın, delillerin toplanmış olması, sabıkasız olması, başka suç kaydının olmaması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 6 Mart 2026'ya ertelendi.

ELEKTRONİK KELEPÇE İLE TAKİP EDİLİYOR



Neyir Gizem Yılmaz, olayın eylül ayında sabah saatlerinde oğlunu servise uğurladığı sırada yaşandığını söyledi.



Kapının önünde yüzünü ve kimliğini gizlemek için peruk takan, ağzı ve yüzü kapalı bir kişiyi gördüğünü ifade eden Yılmaz, saldırganın havaların sıcak olmasına rağmen uzun ve kat kat kıyafetler giydiğini, mavi gözleri ve siyah saçlarıyla korkutucu bir görüntüsü olduğunu dile getirdi.



Yılmaz, kapıyı hızla kapatmak isterken saldırganın koşarak üzerine geldiğini belirterek, "Hayatımda yaşadığım çok büyük bir trajediydi ve çok korkunçtu. Ben hızlıca kapıyı kapatmaya çalışırken o koşarak geldi. İçeriye girmeye çalıştı. Orada bir arbede yaşandı. O arbede esnasında muhtemelen kafamı bir yere vurdu ya da hızlıca kapıyı itti, bilmiyorum. Çünkü kafamda o zaman bir yarık, kanama vardı. Kendimi yerde, onu da üzerime çıkmış bir şekilde hatırlıyorum. Daha sonra eliyle ağzımı tutup açarak kumaş parçalarını ağzımın içine soktu. Boğazıma kadar ilerletti. Çenemin, dişlerimin kırılacak gibi olduğunu hatırlıyorum ki olaydan sonra zaten bir hafta bir şey yiyip içemedim." diye konuştu.