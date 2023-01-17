İsrail’de son yılların en büyük krizi yaşanıyor

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimleri ve aşırı sağcı politikaları ülkede krize neden oldu. Netanyahu hükümetinin yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri sonrası binlerce İsrailli protesto gösterilerinde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, tarihi anayasal krizi önlemek amacıyla ilgili taraflarla görüştüğünü belirtti. Herzog, "Ulusumuzu parçalayan derin bir anlaşmazlığın pençesindeyiz. Bu çatışmayı çözmemiz gerek" diye konuştu.

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