‘Sorunlu ülke ile daha az sorunlu ülke ayırt edilmeli’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekizli mevkidaşı Joao Gomes Cravinho'yu ağırladı. Ortak basın toplantısında gündemi değerlendiren ve İsveç ile ilgili soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın açıklaması, sürecin başından beri gerek kendisinin gerekse benim yaptığımız açıklamaların bir teyididir" dedi.

ENDİŞELER KARŞILANMALI

NATO'NUN genişlemesine karşı olmadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin endişelerinin de sadece anlaşılması yetmez karşılanması gerekiyor. İsveç, PKK ve FETÖ gibi örgütlerin finans, para toplama, insan devşirme, terör propagandası gibi adımlarını önleyecekti. Şimdi önleyebiliyor mu? Bunlar üyeliklerini engellemek için her gün provokasyon yapıyor. Sonuçta sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Biz Türkiye olarak eğer NATO ve bu ülkeler de böyle bir karar alırlarsa, bunu ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz ve her zaman söylediğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da Finlandiya konusunda İsveç'e göre daha farklı bir değerlendirmemiz olabilir diyor. Bu konuda adil olmamız gerekiyor" diye konuştu.