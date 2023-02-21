İşgalci İsrail “casusluk” iddiasıyla 2 Suriyeliyi gözaltına aldı

İSRAİL güçlerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "istihbarat toplamak" için sınırı geçtiği iddia edilen 2 Suriyeliyi gözaltına aldığı bildirildi. "Casusluk" iddiasıyla gözaltına alınan iki Suriyelinin soruşturma için ilgili makamlara sevk edildiği kaydedilen açıklamada, Gays Abdullah isimli Suriyelinin sınır bölgesindeki ordu kuvvetleri hakkında istihbarat toplamaya çalıştığı öne sürüldü. Açıklamada, Gays Abdullah'ın, sorgusunda, "sınır bölgelerinde saldırı planlayan diğer unsurlar hakkında bilgi verdiği" ifade edildi. Gözaltına alınan diğer Suriyeliye ilişkin bilgi verilmedi.

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