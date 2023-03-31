Türkiye’den Danimarka’daki alçak saldırıya sert tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka'da 24 Mart'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz Ramazan ayında bugün tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve bu yaklaşımın asla haklı gösterilemeyeceğini tekrar vurguluyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada bu hatada ısrarcı davranılmasının da not edildiği kaydedildi.

- DANİMARKA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞIRILDI

Açıklamada, bu tür eylemlerin önlenmesi için yasal ve idari tedbirlerin yetersizliği ile siyasi irade eksikliğinin yanı sıra faillerin cezasız bırakılmasının yeni provokasyonları cesaretlendirdiğinin açıkça görüldüğü vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Bu eylem, Avrupa'da İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığın son dönemde artış gösterdiğinin açık bir kanıtıdır. Bu tür nefret suçu içeren eylemler, aynı zamanda hoşgörüye, barış içinde bir arada yaşama kültürüne ve demokratik değerlere inanan herkese yönelik bir saldırı niteliğindedir. Bunu görememek ve bu eylemlere göz yummak çok vahim bir aymazlıktır.

Söz konusu aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Bakanlığımıza çağırdığımız Danimarka (Ankara) Büyükelçisine (Danny Annan) iletilmiştir. Danimarka makamlarını, bu suçun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve bu tür provokasyonların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla etkin tedbirler almaya bir kez daha kuvvetle çağırıyoruz."

- DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM VE TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI

Danimarka'da öğleden sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı yapıldı.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi 5 kişi tarafından düzenlenen provokasyon, grubun Facebook hesabında canlı yayınlandı.

Provokatörler, Peygamber Hazreti Muhammed ve İslam düşmanı pankart açarken, İslam'a hakaret içeren sloganlar attı ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirdi.

Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken Danimarka makamlarının, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı belirtildi.

Danimarka'da 24 Mart'ta da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı.