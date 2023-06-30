Eski Rus komutanı Surovikin gözaltında

UKRAYNA'DAKİ eski Rus komutanı Orgeneral Sergei Surovikin'in Wagner isyanından haberdar olduğunu açıklamıştı. Dünya basınında geniş yer bulan bu iddia sonrası Rusya'dan beklenen haber geldi. Günlerdir haber alınamayan 'General Armegadon' lakaplı Rus komutanın gözaltına alındığı iddia edildi. İddia Rusya Merkezli Moscow Times'a ait. The Moscow Times'ın Rusça yayın yapan servisi, Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın iki kaynağa atıfta bulunarak Çarşamba günü, Surovikin'in 'ayaklanma sırasında Prigojin'in tarafını' seçmesi nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.