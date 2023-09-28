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Irak’ta korkunç gece: 150 ölü, 500 yaralı

HABER MERKEZİ
Irak’ta korkunç gece: 150 ölü, 500 yaralı

IRAK'IN Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde önceki gece bir düğün salonunda havai fişek nedeniyle facia meydana geldi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 150 kişi hayatını kaybederken, en az 500 kişi de yaralandı. Yangın esnasında düğün salonunda yaklaşık bin kişinin bulunduğu öğrenildi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, yangının ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti.

IRAK Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, yangının gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu yaşanan ihmal nedeniyle hızla yayıldığı kaydedildi. Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer aldı.

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı da, Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

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