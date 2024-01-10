İçeride Blinken-Herzog dışarıda göstericiler

İSRAİL'DE Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir araya geldiği otelin önünde onlarca kişi gösteri düzenledi.

İSRAİL'E AÇILAN DAVA

İSRAİL medyasına göre, İsrailli ve Amerikalı onlarca kadın ve Gazze'deki esir İsraillilerin yakınlarının katıldığı gösteride, "Gazze ile acil ateşkes ve esir takası anlaşması" yapılmasını talep eden sloganlar ile ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik "Biden, sadece sen onları kurtarabilirsin" yazılarının olduğu pankartlar taşıdı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Herzog'un görüşmede Blinken'a ABD'nin desteğinden dolayı teşekkür ettiği ve Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail aleyhinde açılan davayı şiddetle eleştirdiği kaydedildi.

ÖTE yandan Herzog'dan önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşme yapan Blinken, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşmede bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin devam eden bağlılığımızı vurguladım" demişti.