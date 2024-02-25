Silva: Gazze’de yaşanan soykırımdır

BREZİLYA Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum" ifadesini kullandı. Rio de Janeiro kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha "soykırım" olarak nitelendirdi. Lula da Silva, "İsrail hükümetinin yaptığı şey bir savaş değil, soykırımdır çünkü kadınları ve çocukları öldürüyorlar. Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum" dedi.