Türkiye kısıtladı İsrail’de panik başladı

TÜRKİYE'NİN İsrail'e karşı 54 üründe ihracat kısıtlaması kararı İsrailli iş adamlarını panikletti. Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile birlikte İsrail'e yönelik ticari faaliyetlerde kısıtlamalara gidildiğini açıkladı. İsrail'in, Türk firmalarından sağladığı çimento, inşaat demiri ve bakır kablolar gibi ürünlerin %25-30'unu ithal ettiği biliniyor. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, kısıtlamaya tepki göstererek yaptırım tehdidinde bulundu. Katz, "ABD'yi Türkiye'deki yatırımları durdurmaya ve Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çağırıyorum" dedi.

ABD'YE DE ŞİKAYET ETTİ!

İSRAİLLİ iş adamları, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracatında getirilen kısıtlamaların, emlak ve kira fiyatlarında artışa neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. İsrail İş Örgütleri Başkanlığı Başkanı Dubi Amitai, "Türkiye'nin yaptırımlarından gerçekten korkuluyor" dedi. CofaceBdi'nin CEO'su Yoel Amir, "Türkiye'nin düzinelerce ürünün İsrail'e ihracatını sınırlama hamlesi, başta inşaat sektörü olmak üzere İsrail ekonomisi üzerinde etkili olabilir" diye konuştu.