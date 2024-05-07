İsrail, Refah’ın doğusuna hava saldırısı düzenledi

İSRAİL ordusunun saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusuna hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırılar nedeniyle bölgeden patlama seslerinin geldiği ve dumanların yükseldiği ifade edildi. Resmi kaynaklar, saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı. İsrail ordusu dün sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu. İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

BM'DEN KINAMA GELDİ

BİRLEŞMİŞ Milletler, işgal rejiminin El Cezire'nin ofislerini kapatmasını kınayarak, kararın basın özgürlüğünü hedef aldığını ve Gazze'deki savaşla ilgili haberlerinden dolayı kanalı susturmayı amaçladığını belirtti. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, "Özgür bir basının halkın bilgiye erişimini ve katılımını sağlamak için çok değerli hizmetler sunduğunu" da sözlerine ekledi.