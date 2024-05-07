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Putin, beşinci kez yemin ediyor

HABER MERKEZİ
Putin, beşinci kez yemin ediyor
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, kazandığı devlet başkanı seçiminden sonra bugün yemin ederek yeni dönemde görevine başlayacak. Rusya'da mart ayında yapılan devlet başkanı seçiminde yüzde 77,49 katılımla oyların yüzde 87,28'ini kazanan Putin, Kremlin'de yemin edecek ve 6 yıl daha görevini sürdürmeye devam edecek. Putin'in yemin etmesiyle iş başındaki hükümet de istifa edecek. 2020'de yapılan anayasa değişikliği gereği artık yeni hükümet Rusya Parlamentosunun onayıyla görevine başlayacak. Rus basınında yapılan yorumlarda, mevcut Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in değişme ihtimalinin zor olduğu görüşü öne çıkıyor.
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