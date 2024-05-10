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Avustralya Başbakanı Albanese: Refah saldırısına karşıyız

HABER MERKEZİ
Avustralya Başbakanı Albanese: Refah saldırısına karşıyız
AVUSTRALYA Başbakanı Anthony Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine başlattığı kara saldırısı nedeniyle bölgede mahsur kalan Filistinli siviller konusunda endişe duyduklarını ifade ederek, "Refah'a yönelik kara saldırısına karşı olduğumuzu İsrail'e bir kez daha ilettik" dedi. Avusturalya'nın, Refah'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesi konusundaki tavrının çok net olduğunu belirten Albanese, "Refah'a yönelik kara saldırısına karşı olduğumuzu İsrail'e bir kez daha ilettik. Orada yaşayan sivil nüfus konusunda endişeliyiz" dedi. Dışişleri Bakanı Penny Wong da, Refah'a yönelik saldırıların kapsamının genişletilmesinden endişe duyduklarını aktararak "Buna yönelik tutumumuzu bir kez daha İsrail'e ilettik" demişti.
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