Kültürpark’ın yeni sakini: İskender Papağanı

İZMİR Kültürpark, yeni bir kuş türüne daha ev sahipliği yapıyor. Yeşil papağanların yanı sıra Türkiye'de doğada üreyen iki papağan türünden biri olan İskender papağanı da parkta yeniden gözlemlendi. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğundaki iri papağan, kırmızı gagası ve sırtındaki pembe bantlarla dikkat çekiyor.

Kültürpark'ta yıl boyunca 50'nin üzerinde kuş türünün gözlemlenebildiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, göç dönemlerinde farklı türlerin de parkta konakladığını bildirdi. Yaklaşık 25 kuş türünün düzenli olarak ürediği Kültürpark'ta, İskender papağanları özellikle Zeytin Sahnesi önündeki havuz ve palmiyelerin çevresinde görülüyor. İzmirliler, Yeşil İzmir Instagram sayfasından düzenlenen kuş gözlem etkinliklerine katılabiliyor.