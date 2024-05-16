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Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı

HABER MERKEZİ
Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı
SLOVAKYA Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Saldırgan yakalandı. Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Robert Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi. Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sosyal medya platformu Facebook resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "R. Fico bugün suikasta uğradı. Birçok kez vuruldu ve şu anda hayati tehlikesi bulunuyor. Şu anda helikopterle Banska Bystrica'ya naklediliyor çünkü Bratislava'ya ulaşması acil müdahale gereği çok uzun sürecek. Önümüzdeki birkaç saatte durumu netleşecek." Saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.
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