Fransız kolonisinde ölenlerin sayısı artıyor

FRANSA'NIN Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da, Fransız güvenlik güçlerinin, hükümetin yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarına karşı baskısı sürerken, bir kişinin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından Ada'daki olaylarda ölü sayısı 7'ye yükseldi. Noumea Savcılığından yapılan açıklamaya göre, 48 yaşında bir kişi polis kurşunuyla öldürüldü. Savcılık gözaltına alınan polis hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla soruşturma açıldığını bildirdi. Ada'da 13 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı. Öte yandan şiddet olayları nedeniyle bir süredir ticari uçuşlara kapatılan Noumea'daki havalimanı, 28 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.