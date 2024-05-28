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Filistin’deki soykırım 76 yıldır sürüyor

HABER MERKEZİ
Filistin’deki soykırım 76 yıldır sürüyor
GÜNEY Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'deki soykırım, etnik temizlik, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların 1948'de yaşanan Nekbe'den bu yana 76 yıldır devam ettiğini belirtti. Nkosi Zwelivelile Mandela, Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ekledi: "Bu çatışmayı hiçbir zaman 7 Ekim 2023 sonrasına indirgemeyeceğiz. Bu propaganda ve yalanı sürdürmek isteyenler elimizdeki gerçeklerle karşılaşacak" diye konuştu.
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