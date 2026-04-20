Yalanlar bir bir ortaya çıkıyor! Gülistan Doku dosyasından kan donduran çelişki

Gülistan Doku soruşturmasında düğüm 6 yıl sonra çözülürken, Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov da şüpheli olarak tutuklandı. Rus vatandaşı olan ve Türkçeyi çok iyi bilmediğini beyan eden Abarakov'un yeminli tercüman eşliğinde alınan ifadesi ortaya çıktı. 1996 doğumlu Abarakov, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde Alanya 'da annesi ve üvey babası ile yaşadığını, sabit bir işi olmadığını belirtti.

Abakarov, Gülistan Doku ile 2019 yılında Tunceli'de faaliyet gösteren Hanımeli isimli kafede birlikte çalıştıkları için tanıştıklarını ve sevgili olduklarını söyledi. Abakarov, Gülistan ile sevgili olduktan sonra Gülistan'ı kendi ailesi ile tanıştırdığını, Gülistan'ın ailesinden kimse ile tanışmadığını belirtti. Gülistan'ın kaybolduğunu basından öğrendiğini söyleyen Abakarov, kendisinin Gülistan Doku'nun kaybolmasına dair bir bilgisi olmadığını savundu.

HTS KAYITLARI 2022'DEKİ İFADELERİN YALAN OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU



Abakarov'a 17 Mart 2022 tarihinde verdiği ifadede "4 Ocak 2020 günü Gülistan'ın kendisini aramadığı ve kendisinin de onu aramadığı yönünde vermiş olduğu beyanının HTS kayıtlarından yalan olduğunun ortaya çıktığı" soruldu. Bunun üzerine Abakarov, "17 Mart 2022 tarihindeki ifademde konuyu tam hatırlamadığımdan bu şekilde bir cevap verdim. Gülistan 4 Ocak 2020 tarihinde bana ulaşmaya çalışmıştı, akabinde ben de kendisine dönüş yaptım. Bu konuda beni yalan söylemeye iten bir sebep yoktur" dedi.