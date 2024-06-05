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Suriye Milli Ordusu için ‘Harp Okulu’ kuruldu

HABER MERKEZİ
Suriye Milli Ordusu için ‘Harp Okulu’ kuruldu
SURİYE Milli Ordusu (SMO), askerlerinin eğitimi için Halep'in Afrin ilçesinde Savunma Bakanlığı Harp Okulu açtı. Okulda ilk aşamada 500 personele modern askeri eğitim verilecek. Bu eğitimlerle SMO'nun çağdaş bir sevk ve idare yapısına geçişinin sağlanması amaçlanıyor. Yetiştirilecek personeller ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı silahlı kuvvetlerin merkezi, hukuki ve askeri niteliğinin yükseltilmesi hedefleniyor. Suriye Geçici Hükümeti programı çerçevesinde, askeri hukuk ve kolluk görevlerinin de modernize edilmesi planlanıyor. SMO, Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri rejim ve müttefiklerinden, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ve diğer terör örgütlerine karşı korumak için Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı Genelkurmay Başkanlığı'nın komutasındaki 3 kolordudan oluşuyor. SMO Afrin'den Resulayn'a kadar yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanda sivillerin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.
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