Hizbullah lideri Nasrallah İsrail’e gözdağı verdi

HİZBULLAH lideri Hasan Nasrallah, İsrail'le topyekûn bir savaşa hazır olduklarını söyledi. Nasrallah açıklamaları, İsrail ordusunun 11 Haziran'da Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah komutanı Talib Sami Abdullah için düzenlenen anma törenine video-konferansla katılarak yaptı. Öte yandan Nasrallah İsrail'i de, topyekûn bir savaşa girmeleri halinde bu savaşın kendileri için "herhangi bir kuralı ve sınırı olmayacağı" yolunda uyardı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah da zaman zaman İsrail'e yönelik saldırılar düzenliyor. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Salı günü Hizbullah'ı uyarmış, örgütle topyekûn bir savaşa girilip girilmeyeceğine yönelik kararı yakında alacaklarını söylemişti. İsrail ordusu da, Lübnan'da askeri harekat düzenlenmesine yönelik operasyonel planların onaylandığını açıklamıştı.