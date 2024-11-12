‘Netanyahu sığınakta saklanıyor’ iddiası

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ikametgahının Hizbullah'a ait bir insansız hava aracı tarafından vurulmasının ardından ofisinin altındaki bir sığınakta saklandığı iddia edildi. İsrail basını, hükümet toplantılarının farklı yerlerde yapıldığını ve Netanyahu'nun oğlu Avner'in yakın gelecekte yapılması planlanan düğününün ertelendiğini öne sürüyor. Netanyahu, artık iş gününün çoğunu güvenlik görevlilerinin rehberliğinde bu güvenli odada geçiriyor. Bu oda, "balık tankı" olarak bilinen cam duvarlı bir alan ile üst kattaki ofisten ayrılıyor.