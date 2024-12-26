Uçak faciasından 32 kişi kurtuldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozniye giden 'Embraer 190' numaralı uçak dün Kazakistan'a düştü. Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği bildirilirken, düşen yolcu uçağında 72 kişinin bulunduğu belirtildi. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 32 kişi kurtulurken, 35 kişi yaşamını yitirdi.

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Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Aktau'daki uçak kazasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kaza haberinin ardından resmi temaslarda bulunmak için gittiği Rusya'dan ülkesine döndü.

Aliyev, kazayla ilgili, "Bu büyük bir faciadır. Azerbaycan halkı büyük bir trajedi yaşamıştır. Bana verilen bilgilere göre Bakü-Grozni güzergahında hareket eden AZAL şirketine ait uçak, kötü hava şartları nedeniyle yönünü değiştirerek Aktau Havalimanı'na yönelmiş ve iniş sırasında kaza meydana gelmiştir. Ancak kazanın nedenleri henüz belli değil. Çeşitli senaryolar var, ancak şu anda bu konuda konuşmak için erken" diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, yolcu uçağının düşmesi nedeniyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.