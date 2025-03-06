Gazze’nin yeniden inşası için 5 yıllık ‘Arap planı’

MISIR'IN, Gazze'nin yeniden inşası için 'Arap planı' hazırladığı ve operasyonun maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı bildirildi. Mısır, 'Gazze'nin Erken İyileştirilmesi, Yeniden İnşası ve Kalkınması' başlıklı 91 sayfalık bir plan hazırladı.

BİNLERCE DAİRE HASARLI

ARAP liderler, Kahire'de düzenlenen zirvede 53 milyar dolarlık yeniden inşa planı üzerinde uzlaştı. Söz konusu plana ait raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından kaynaklanan toplam maddi hasarın 29,9 milyar doları bulduğu belirtilerek, en fazla etkilenen sektörün 15,8 milyar dolarlık maliyetle konut sektörü olduğu ve toplam hasarın yüzde 53'ünü oluşturduğu ifade edildi. Raporda, tahminlere göre 30 bin konut binasının hasar gördüğü, bunlardan 272 bininin tamamen yıkıldığı, 58 bin 500 dairede ise kısmen hasar bulunduğu kaydedildi.

HASTANELER HİZMET DIŞI

SAĞLIK sektöründe ise hasarın 1,3 milyar dolar olduğu, zararın ise 6,3 milyar dolar olduğu belirtilen raporda, Gazze'deki hastanelerin yüzde 50'sinin tamamen hizmet dışı kaldığı, 17 hastanenin de kısmen faaliyet gösterdiği ve bu durumun artan sağlık ihtiyaçlarını karşılamadığı aktarıldı. Eğitim sektöründe de hasarın 874 milyon dolar, kaybın ise 3,2 milyar dolar olduğu vurgulanan raporda, okulların yüzde 88'inin yıkıldığı, geri kalanının savaştan kaçan aileler için geçici barınaklara dönüştürüldüğü, ayrıca 51 üniversite binasının da yıkıldığı ifade edildi.