Trump’ın yeni gümrük tarifelerine tepki yağdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergisi paketi, tüm dünyada geniş yankı yarattı. Paket, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı. Kararla ABD'nin, ithal ettiği tüm ürünlere gümrük tarifeleri getirmesi altında ons fiyatının rekor kırmasını sağlarken, Bitcoin'de de kayıplara yol açtı. Trump'ın, ABD'nin ticaret yaptığı 185 ülkeye karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmasının ardından dünya liderlerinden tepkiler geldi.

KÜRESEL SALDIRI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ı küresel ticaret düzenine saldırmakla suçlayarak, Trump'ın gümrük tarifeleri kararının temelde yanlış olduğunu ve bundan küresel ekonominin zarar göreceğini söyledi. Çin, ABD'nin tüm ticaret yaptığı ülkelere "karşılıklı tarifeler" kapsamında açıkladığı yeni gümrük vergilerine tepki gösterirken, AB ise ABD tarifelerine karşı önlemlere hazırlandıklarını açıkladı. AB, "enflasyon artacak" uyarısı da yaptı. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yabancı ülkelere uygulayacağını duyurduğu tarifelerin NATO müttefikleri arasında ekonomik işbirliğini teşvik eden 2'nci maddesini ihlal edebileceği konusunda uyardı.