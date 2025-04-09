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Türk Kızılay’ın yardım TIR’ları sınırda bekliyor

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Türk Kızılay’ın yardım TIR’ları sınırda bekliyor
TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail'in saldırıları sonrası ateşkesin bozulması nedeniyle Gazze'ye yardımların ulaştırılamadığını, ayni yardımların bulunduğu 700 TIR'ın Refah Sınır Kapısı'nda bekletildiğini belirtti. Gazze'de durumun her geçen gün kötüye gittiğini vurgulayan Yılmaz, "İnsani yardımların tüm kapılardan girişi şu anda bloke edilmiş durumda. Sadece içeriden ticari kanalla birtakım teminler yapılabiliyor. Ama buradan şunun çağrısını yapmamız lazım; Gazze'de yaşananlar hiçbir şekilde uluslararası insancıl hukuka uyan hareketler değil. Kesinlikle oradaki yardım kanalının açılması ve açık tutulması lazım ve elbette ki bunun çözümü kalıcı ateşkes" diye konuştu. Yılmaz, Türk milletinin yaşanan zulüm karşısında çok duyarlı olduğunu, Filistinlilere yardım etmek için bağışlarını sürdürdüğünü söyledi.
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