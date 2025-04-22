ABD’de güvenlik skandalı: Savaş planları paylaşıldı

Washington Post gazetesi, eski ABD Başkanı Joe Biden ve mevcut Başkan Donald Trump yönetiminde yetkililerin, Beyaz Saray'ın gizli sayılabilecek yerleşim planları dahil hassas belgeleri binlerce federal çalışanla paylaştığını duyurdu. ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgilerin paylaşıldığı Signal mesajlaşma grubuna dergi editörünün eklenmesinin ardından bu kez de ABD Genel Hizmetler İdaresi'nin personeliyle Google Drive klasörü paylaşıldı.

WP'nin incelediği iç kayıtlara göre GSA, geçen hafta şirketin kullandığı veri depolama bulut hizmeti Google Drive'ın denetiminde, çalışanların klasör ayarlarını değiştirdi. GSA, yaklaşık 11 bin 200 federal personelle yanlışlıkla potansiyel hassas belgeler içeren bir klasör paylaştı. Belgeler arasında Beyaz Saray ziyaretçi merkezi için tasarlanan patlamaya dayanıklı kapı ile Trump döneminde bir basın toplantısına destek veren tedarikçinin banka hesap bilgileri de bulunuyor.