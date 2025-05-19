Trump ile Putin görüşmesi başladı

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi başladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, dünyanın yakından takip ettiği kritik zirvede Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı belirtildi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Görüşme öncesi Kremlin Sözcüsü Peskov tarafından yapılan açıklamada, "Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok" ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'le görüştükten sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayacağını bildirdi.

"BURADA BİRAZ ÇIKMAZ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın görüşmede Putin'e barış konusunda ciddi olup olmadığını sormasını beklediğini bildirdi.

Vance, "Görüşmeler bir süredir devam ediyor. Burada biraz çıkmaz olduğunun farkındayız. Ve bence Başkan, Putin'e, 'Ciddi misin? Bu konuda samimi misin?' sorusunu" soracak.

Vance ayrıca ABD'nin iki ülke arasındaki barış görüşmelerinden "çekilmeye fazlasıyla açık" olduğunu bildirdi.