Rusya- Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerde sağlanan mutabakatla esir değişiminin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esir değişimi kapsamında, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askeri ve Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından esir alınanlar dahil 120 sivil alındı. Bunun karşılığında 270 Ukrayna askeri ve 120 sivil verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri ile siviller Belarus'ta bulunuyor ve onlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Bunların hepsi, sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak."

Bakanlığın açıklamasında, "Rus tarafının inisiyatifiyle başlatılan geniş çaplı esir değişim sürecinin gelecek günlerde devam edeceği" belirtildi.

ZELENSKİY: BU MUTABAKAT TÜRKİYE'DE YAPILAN TOPLANTIDA SAĞLANDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul Barış Müzakereleri kapsamında Rusya ile sağlanan mutabakata göre, bugün karşılıklı olarak 390 esirin takas edildiğini anımsatarak cumartesi ve pazar günü de esir takasının devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Barış Müzakereleri kapsamında Rus tarafıyla varılan anlaşmaya göre, "1000 kişiye 1000 kişilik esir takası" sürecinin başladığını belirterek şunları kaydetti:

"1000'e 1000 esir takası anlaşmasının ilk bölümü hayata geçirildi. Bu mutabakat Türkiye'de yapılan toplantıda sağlandı ve bunun tam olarak hayata geçirilmesi önemli. Bugün karşılıklı olarak 390 esir takas edildi. Cumartesi ve pazar günü de esir takasının devam etmesini bekliyoruz."

Esir takasının gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirleri evlerine geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Bu tür adımların atılabilmesi için diplomatik çalışmalarımızı sürdürelim." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.