İsveç’te gizli belge skandalı

İSVEÇ'İN NATO üyelik sürecinde kritik bir güvenlik zafiyeti yaşandı. İsveç basınına göre, Kasım 2022'de Başbakan Ulf Kristersson'un Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından hükümete ait gizli belgeler Stockholm Arlanda Havalimanı'nda unutuldu. Habere göre, Kristersson'un Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından hazırlanan başbakanlık dosyasının bir kopyası, Arlanda'daki bir tuvalette bırakıldı.

Dosya, Türkiye ile yürütülen NATO müzakerelerine ilişkin hassas bilgiler içeriyordu ve bir temizlik görevlisi tarafından bulundu. Böylece belgeler, bir süreliğine yetkisiz kişilerin erişimine açık hale geldi. Dosyanın ne kadar süre kayıp olduğu ise bilinmiyor. Başbakanlık olayı doğrularken, Güvenlik Dairesi Başkanı Fredrik Agemark, yapılan incelemede dosyada "güvenlik sınıfına giren bilgiler" bulunmadığını, bu nedenle resmi bir zarar değerlendirmesi yapılmadığını açıkladı. Ancak İsveç medyası, belgelerin bir kısmının gizlilik kapsamına girdiği ve hassas nitelikte olduğunu ortaya çıkardı.