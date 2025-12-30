Eski rap şarkıcısı başbakan adayı oldu

NEPAL'DE Kathmandu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan eski rap şarkıcısı Balendra Shah, başbakanlık için yarışacak. Rastriya Swatantra Partisi (RSP) ile Shah, 5 Mart 2026'da yapılması planlanan genel seçimler için imzaladıkları 7 maddelik anlaşma kapsamında ittifak kurdu. Anlaşma şartlarına göre Shah, parlamento grup başkanı ve başbakan adayı olurken, RSP'nin başkanı ve eski başbakan yardımcısı Rabi Lamichhane ise bu partinin liderliğini sürdürecek. Yaklaşık 30 milyon nüfusu bulunan Nepal'de, Temsilciler Meclisi'ne 275 üye seçmek için 5 Mart 2026'da genel seçimler düzenlenecek.