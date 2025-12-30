Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde hayatını kaybetti

ŞEHİT İzzeddin El Kassam Tugayları, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu resmi olarak duyurdu. Açıklamada, el-Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Sinvar, Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şabane, tugay komutanlarından Hikmet el-İssa ile üretim ve silahlanmadan sorumlu birimlerin başında yer alan Şeyh Raid Saad'ın şehit düştüğü belirtildi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yayımladığı açıklamada Gazze halkına hitap etti ve ölümün gerçekleştiğini duyurdu.