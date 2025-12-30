Putin’in konutuna İHA’yla saldırı

UKRAYNA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna 91 İHA'yla saldırı gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sözlerine dayandırılan haberde Rusya'nın saldırıya karşılık vereceği ve müzakere masasında pozisyonunu değiştireceği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenski ise Putin'in konutuna saldırı yapıldığına ilişkin açıklamalara yanıt verdi. Zelenski, "Bunlar yalan. Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki görüşmelerde sağlanan ilerlemeyi baltalamak istiyor" dedi.