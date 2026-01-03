İsviçre’de kayak merkezindeki yangın yakılan maytaptan çıktı

İSVIÇRE'NIN Crans-Montana kayak merkezinde bulunan "Le Constellation" adlı barda yılbaşı gecesi yerel saatle 01.30'da çıkan yangına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı yangının başlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangının bodrum katındaki barın tavanında başladığı görüldü. İçeridekilerin can havliyle kaçıştığı, bardaki gençlerden birinin alevleri söndürmeye çalıştığı kameraya yansıdı. Yangından kurtulanlar ve yetkililer, alkol şişesinin üzerine takılan ve ahşap tavana yakın tutulan maytapların tavanı tutuşturmuş olabileceğini ifade etti. Yetkililer ayrıca, alevlerin hızla yayıldığı sırada patlama meydana geldiğini belirtti.