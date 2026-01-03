Körfez’de ipler gerildi: Suudi hava kuvveti GGK’yi vurdu

YEMEN Enformasyon Bakanlığı'ndan bir yetkili, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona ait savaş uçaklarının, Hadramut eyaletinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yanlısı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerine saldırı düzenlediği bildirildi. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, ülkenin doğusunda BAE destekli GGK'nin ele geçirdiği Hadramevt vilayetinde "Askeri Karargahları Teslim Alma Operasyonu" başlatıldığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından, hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri ile çatışmaya giren GGK güçleri, Hadramevt bölgesinde hava saldırılarıyla hedef alındı.