Sparkasse skandalında kasten Türk ve Arapların soyulduğu iddia edildi

Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse bankasında soyulan 3 bin 300 kasanın tamamına yakınının Türk ve Araplara ait olduğunu söyleyen mağdurlar, hırsızların şubedeki kasaların kime ait olduğunu bilerek bu soygunu gerçekleştirdiklerini belirtti. Banka soygunu mağdurları Ünal Mete, Cihat Erhan Bostancı, Güngör Kalın ve Emre Yıldırım, yaşananları anlattı. Soygun haberini ilk aldıklarında inanamadıklarını söyleyen Ünal Mete, "Özellikle bu şubenin seçilmiş olmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bu şubedeki kasaları ağırlıklı olarak Türk ve Arap kökenli müşterilerin tercih ettiği yasal olarak da açıkça görülüyor. Bu nedenle şubenin müşteri profili bilindiği için bilinçli bir operasyon yapıldığı kanaatindeyim" iddiasında bulundu.