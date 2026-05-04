İzmir Tahtalı Barajı'nda bir ilk | Tarihte böyle bir yükselme yok

'AZ AMA YETERLİ YAĞIŞIMIZ VAR'

Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Önemli olan yağmurun çok ya da az yağması değil. Önemli olan suyu kullanabilmek. Biz burada çok büyük hata yapıyoruz. Türkiye'de su sorunu yok, su yönetimi sorunu var. Yağmurlar beklediğimiz gibi 2007-2008'lerde kurak geçecekti ve kurak geçti. 2009'dan sonra yağışlı geçecekti ve yağışlı geçti. 2025'e geldik. Dedik ki, 'Artık bundan sonra bol yağışlı yıllar gelecek' ve 2026'ya geldik. Tahminimiz gibi oldu. Yani iklimlerde bir rastgelelik yoktur. Her şey olması gerektiği gibi devam ediyor. Sorunumuz suyu yönetebilmekte. İzmir'de önce Gördes'in altı yamanması gerekiyordu ve yapıldı. Yüzde 10'larda su tutabiliyordu, şu anda yüzde 40'ları geçti. Ayrıca Çiğli arıtmadan çıkan suyun da tarıma kazandırması gerek. Bunları yaparsak uzun yıllar İzmir'de su sorunu çekmeyiz. İZSU ve DSİ arıtmadaki suyu tarıma kazandıracak. Böylelikle tarımda harcadığımız suyu yani yer altından çektiğimiz suyu rezerv olarak tutabiliriz. Her yönden kazanırız. Sorun yağmurda değil. İstersek bütün bunların önüne geçebiliriz. Az ama yeterli yağışımız var. Bütün olay bunu kullanabilmekte" diye konuştu.

