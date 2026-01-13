Erakçi: Savaşa da müzakereye de hazırız

İRAN devlet televizyonuna göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'daki yabancı büyükelçiler ve misyon şeflerine hitaben yaptığı konuşmada, ülkedeki sokak gösterilerini değerlendirdi. Gösterilerin barışçıl başladığını fakat daha sonra eylemlerin şiddete dönüştüğüne işaret eden Erakçi, yabancı güçlerin olaylara müdahale ettiğini öne sürdü. Erakçi, "İran'daki son günlerde meydana gelen terör eylemlerinde ABD ve İsrail'in müdahalesine dair çok sayıda belge ve kanıta sahibiz. İran savaşa hazırdır ve önleyici bir savaş gündemimizde yok. Müzakereye de hazırız. Ancak adil, eşit haklara dayalı ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir müzakere olmalıdır" şeklinde konuştu. Öte yandan son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 538 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İran lideri Ali Hamaney ise ABD Başkanı'nı "Firavun"a benzeten karikatürlü paylaşımıyla meydan okudu. Olası ABD müdahalesi ve karşılıklı sert mesajlar dünya gündeminin ilk sırasına oturdu.