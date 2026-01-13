İngiltere’den Ukrayna’ya 500 kilometre menzilli füze

İNGİLTERE, Ukrayna için 500 kilometreden fazla menzile sahip Nightfall adlı yeni bir kara konuşlu balistik füzenin geliştirilmesi için ihale açtığını duyurdu. Savunma Bakanlığı, 200 kilogramlık harp başlığı taşıyacak füzenin aylık 10 adet üretileceğini ve birim maliyetinin 800 bin sterline kadar çıkacağını açıkladı. Savunma Bakanı John Healey, Ukrayna'ya Rus ordusuna karşı direnebilmesi için ileri teknoloji silahlar sağlamaya kararlı olduklarını söyledi. Proje kapsamında üç sanayi grubuna toplam 9 milyon sterlinlik geliştirme sözleşmesi verilecek, ilk deneme füzelerinin bir yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.