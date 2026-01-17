Putin, İsrail ve İran lideriyle telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Orta Doğu'daki durumu telefonda ele aldı. Netanyahu ile Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin görüşen Putin, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla siyasi ve diplomatik adımların yoğunlaştırılmasına yönelik ilkeli yaklaşımı dile getirdi. Görüşmede Rus tarafı, arabuluculuk girişimlerinde bulunmaya ve ilgili devletlerin katılımıyla yapıcı diyaloğun geliştirilmesini sağlamaya hazır olduğunu teyit etti. Pezeşkiyan'ın ise, ülkesindeki durumun iyileştirilmesine yönelik girişimler hakkında Putin'e bilgi verdiği aktarıldı. Putin ile Pezeşkiyan'ın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve çeşitli alanlardaki ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladığı belirtildi.