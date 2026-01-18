HDK sınırı geçip Çad’a saldırdı: 7 asker öldü

ÇAD, Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) unsurlarının, sınırı geçip topraklarında saldırı düzenlediğini ve 7 Çadlı askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Çad Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Çad hükümeti, ulusal ve uluslararası kamuoyunu, Sudan'daki iç çatışmanın taraflarından HDK'ye mensup silahlı unsurların yasa dışı şekilde sınırı geçerek Çad topraklarında silahlı bir saldırı gerçekleştirdiği, ülkenin doğusunda savunma ve güvenlik güçleri ile sivilleri hedef aldığı konusunda bilgilendirmektedir" ifadesine yer verildi. Açıklamada, bu saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.