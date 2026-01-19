Deyrizor terör işgalinden kurtarıldı

SURIYE'NIN Deyrizor ilinde ayaklanan aşiret güçleri, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki tüm bölgeleri kontrol altına alarak ilin tamamını örgütten kurtardı. Böylece il sınırlarının tamamında YPG/SDG varlığı sona erdirildi. Kontrol altına alınan yerleşim yerleri arasında Muheymide, Suveydan el-Cezire, Murat, Gıranic, Et- Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El- Huseyniyye, Halebiyye Meydanı, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havaic, Şehil, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El- Hisan, Cefra sahası, Huvayic Bumasa ve Sava yer aldı. Soğuk hava ve yağmur altında eşyalarını traktör ya da kamyonlara yükleyen ailelerin yüzlerinde zorlu hava koşullarına rağmen tebessüm vardı. Terör örgütü YPG'nin bölgeden çekilmesinin ardından aileler, Deyr Hafir'e konvoylar halinde dönmeye başladı. Suriyeli aileler, yanlarına alabildikleri mütevazı eşyaları ve yeni bir hayata dair büyük umutlarıyla evlerine döndü.

ŞARA, BARACK İLE GÖRÜŞTÜ

SURIYE Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi. Söz konusu görüşme, Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG/ SDG ile çatışmalar sürerken gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklama yapılmadı.