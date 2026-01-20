Trump: Nobel’i almadığım için barıştan vazgeçtim

ABD Başkanı Donald Trump'ın Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'ye hitaben kaleme aldığı ve diplomatik teamülleri her zamanki gibi umursamadığı mektup, Washington'da ve Avrupa başkentlerinde şaşkınlık yarattı. Mektupta Trump, Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesini, Danimarka'ya bağlı Grönland'ı satın alma isteğinin başlıca gerekçesi olarak gösterdi. Trump, sekiz savaşı durdurduğunu iddia etmesine rağmen Nobel Komitesi'nin bu "başarıyı" görmezden geldiğini savunarak, bundan sonra yalnızca barışı değil, "ABD için neyin uygun ve iyi olduğunu" düşüneceğini söyledi. ABD Başkanı mektupta, "Nobel'i vermedikleri için barışı savunmaktan vazgeçtim" ifadelerine yer verdi. Trump ayrıca Grönland'ın Danimarka'nın mülkiyetinde olmasını da sorguladı.