Rusya: Ukrayna ordusu Donbas bölgesini terk etmeli

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna ile müzakerelere katılacak Rus heyetinin askeri yetkililerden oluşacağını belirtti. Rusya'nın ABD'de yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki varlığının dondurulduğuna işaret eden Peskov, söz konusu varlığın Filistin'in yanı sıra Donbas gibi bölgeler için de kullanılabileceğini söyledi. ABD ve Ukrayna heyetleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapacakları görüşmelere katılacak Rus heyetine ilişkin konuşan Peskov, "Bunlar askerler, savunma bakanlığı temsilcileri. Şimdilik isimlerini açıklamayacağız. Hepsi askerler. Bu, güvenlik konularında çalışan bir çalışma grubu, ilk görüşmeler olacak" diye konuştu. Müzakerelerde ele alınacak önemli başlıklar olduğuna işaret eden Peskov, "Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir, bu Rusya'nın önemli bir şartıdır" dedi.