Beyaz Saray’dan Grönland’a penguenli Trump paylaşımı

BEYAZ Saray, sosyal medyada viral olan 'Nihilist Penguen'i, bir elinde ABD bayrağı, diğer yanında ise ABD Başkanı Donald Trump ile Grönland'da yürürken gösteren yapay zeka ile oluşturulan bir görsel paylaştı. Görselde, "Pengueni kucakla" notu manidar bulundu. Paylaşım, Beyaz Saray'ın Grönland politikasına dikkat çekme amacı taşıdığı şeklinde yorumlanırken, Penguenin Grönland'da yaşamadığı gerçeği ise sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirildi. İnternet kullanıcılarının "Nihilist Penguen" olarak adlandırdığı bu penguen, son dönemde viral hale gelmişti. Orijinal görüntü, 2007 yapımı "Encounters at the End of the World" belgeselinden alınan, Adelie pengueninin koloniden uzaklaşarak buzullara doğru yürüdüğü bir sahneye dayanıyor.