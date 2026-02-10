Japonya’da Takaichi, erken seçimden zaferle çıktı

Japonya'da düzenlenen erken genel seçim sonuçlarına göre, Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Parti yarışı savaş sonrası tarihe geçecek farkla kazandı. Japonya Devlet televizyonu NHK'nin sandık sayım sonuçlarına dayandırdığı haberine göre Takaiçi'nin partisi Liberal Demokratik Parti (LDP), parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 465 sandalyeden 316'sını kazandı. LDP sandalye sayısını 198'den 316'ya yükseltti. Böylelikle iktidar partisi mecliste sandalyelerin 3'te 2'si kabul edilen 310 sandalye eşiğini geçti. Bu sonuçla LDP, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da bu başarıyı elde eden ilk parti ünvanını elde etti. İktidar ortağı Nippon Ishin (JIP) de sandalye sayısını 2 artırarak 36'ya yükseltti. 465 üyeli Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 310 sandalyelik üçte iki çoğunluk sınırını aşmak, anayasayı değiştirme ve yasa tasarılarını yürürlüğe koyma yolunda ilerlenebileceği anlamına gelebilir. LDP'nin halihazırda parlamentonun üst kanadı kabul edilen Danışman Meclisinde (Sangiin) çoğunluğu bulunmuyor.