Türkiye ve 7 ülkeden soykırımcı İsrail’e kınama

TÜRKİYE, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onaylamasını en güçlü şekilde kınadı. "İşgal altındaki Batı Şeria'da hukuka aykırı İsrail egemenliği dayatmayı, yerleşim faaliyetlerini kökleştirmeyi ve yeni bir hukuki ve idari gerçeklik oluşturmayı amaçlayan, böylece Filistin halkını tehcir etme ve yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmaya yönelik İsrail'in yasa dışı karar ve tedbirlerini en güçlü şekilde kınamışlardır." ifadesine yer verilen açıklamada, bakanların İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin bulunmadığını yeniden teyit ettikleri bildirildi. Açıklamada, bakanların, İsrail hükümeti tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da "sürdürülen yayılmacı politikalar ve yasa dışı tedbirlerin" bölgede şiddeti ve çatışmayı körüklediği konusunda uyarıda bulundukları belirtilerek, uluslararası hukukun aleni bir ihlalini teşkil eden, iki devletli çözümü baltalayan ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde "başkenti işgal altındaki Kudüs" olan bağımsız ve egemen devlet kurma yönündeki vazgeçilmez hakkına yönelik bir saldırı niteliği taşıyan bu yasa dışı eylemlerin kesin bir dille reddedildiği ifade edildi.