İran: ABD ya İsrail’i ya da savaşı seçecek

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in geçici ateşkese ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak bir mesaj iletti. Ateşkese dair şartların net ve açık olduğunu kaydeden Arakçi, "ABD, ateşkes ya da İsrail aracılığıyla devam eden savaş arasında bir seçim yapmak zorunda. İkisini birden seçemez. Dünya, ABD'nin taahhütlerini yerine getirip getirmeyeceğini izliyor" ifadelerini kullandı.

"BOĞAZ AÇIK KALACAK"

ABD Başkanı Donald Trump ise, ateşkes kapsamında "İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını" belirterek, aksi halde saldırılara devam edileceği tehdidinde bulundu. Trump, tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personelinin, ek mühimmat ve silahlarla birlikte "varılan gerçek anlaşma tam olarak yerine getirilene kadar İran'ın içinde ve çevresinde kalmaya devam edeceğini" belirtti.