“Türkiye olmadan Avrupa’nın güvenlik mimarisi konuşulamaz”

BELÇİKA Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, ülkesinden Türkiye'ye kapsamlı ekonomik misyonun ticari ve stratejik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğini, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik ve ekonomi mimarisi için vazgeçilmez ve ülkesi için stratejik bir ortak olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE FARKLI"

Prevot, Türkiye'nin AB tarafından Rusya ve Çin gibi ülkelerle aynı kategoride görülüp görülmeyeceğiyle ilgili, "Türkiye'yi Rusya ve Çin ile aynı cümlede kullanmak biraz garip. Türkiye, bir NATO müttefiki. Ayrıca AB'ye katılım için aday ülkelerden biri. Dolayısıyla elbette Türkiye'nin 'kısıtlanması' veya 'sınırlandırılması' gerekmiyor. Türkiye ile stratejik bir ortak olarak çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğine işaret eden Prevot, "1996'da imzalandığında sadece sanayi mallarına odaklanmıştı, hizmetleri, tarımı, modern uyuşmazlık çözümlerini ve benzerlerini dikkate almamıştı. Dolayısıyla elbette böyle bir birliği modernize etmemiz gerekiyor çünkü 2026'nın ortak ekonomik zorluklarını 30 yıl öncesinin çerçevesiyle ele alamayız" dedi.