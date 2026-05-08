Haberler Gündem Türk'ün gücü dünyayı sardı! Türk'ün gücü dünyayı sardı! Türkiye, küresel arenada son yıllarda yaptığı savunma sanayii atılımı ile ezber bozan ülke oldu. İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2026, bu yıl da savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin vitrini haline geldi. Yeni Asır ekibi olarak yerinde takip ettiğimiz SAHA EXPO 2026 ile, Türk mühendisliğinin başarısı tüm dünyaya bir kez daha kanıtlandı. METİN BURMALI









CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde düzenlenen, dünyanın en prestijli savunma organizasyonlarından biri olan 'SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı', 5 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını görkemli bir törenle açtı.Kapalı ve açık toplam 400 bin metrekarelik alanda düzenlenen SAHA EXPO 2026'nın, 20 bin metrekarelik bölümü açık sergi alanı olarak ayrılarak bugüne kadarki en büyük organizasyonlarından birine imza atıldı.

700'ÜN ÜZERİNDE FİRMA

FUARDA; kara, hava, deniz, uzay ve insansız sistemlere yönelik yüzlerce yeni teknoloji tanıtıldı. Organizasyona 120'den fazla ülkeden 263'ü uluslararası olmak üzere bin 700'ün üzerinde firma, 30 binin üzerinde sektör profesyoneli katılırken, Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. SAHA EXPO 2026'da 203 yeni ürün tanıtımı ve toplam 164 imza töreni gerçekleştirilirken, SAHA EXPO 2024'te ulaşılan 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi büyüklüğünün, SAHA EXPO 2026'da en az 8 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi. Avrupa, ABD ve Kanada'dan katılım öne çıkarken dünyanın 4 kıtasından çok sayıda firma, firma temsilcisi, resmi heyet, ticari heyet ve ziyaretçi SAHA EXPO 2026'da bir araya geldi. Çok sayıda yüksek teknoloji ve oyun değiştirici yeni ürün, ilk kez küresel ekosistem ile SAHA EXPO 2026'da buluştu. Fuar kapsamında yerli ve milli insansız deniz araçları da Ataköy Marina'da sergilendi.