Türk’ün gücü dünyayı sardı!

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde düzenlenen, dünyanın en prestijli savunma organizasyonlarından biri olan 'SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı', 5 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını görkemli bir törenle açtı.Kapalı ve açık toplam 400 bin metrekarelik alanda düzenlenen SAHA EXPO 2026'nın, 20 bin metrekarelik bölümü açık sergi alanı olarak ayrılarak bugüne kadarki en büyük organizasyonlarından birine imza atıldı.
700'ÜN ÜZERİNDE FİRMA
FUARDA; kara, hava, deniz, uzay ve insansız sistemlere yönelik yüzlerce yeni teknoloji tanıtıldı. Organizasyona 120'den fazla ülkeden 263'ü uluslararası olmak üzere bin 700'ün üzerinde firma, 30 binin üzerinde sektör profesyoneli katılırken, Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. SAHA EXPO 2026'da 203 yeni ürün tanıtımı ve toplam 164 imza töreni gerçekleştirilirken, SAHA EXPO 2024'te ulaşılan 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi büyüklüğünün, SAHA EXPO 2026'da en az 8 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi. Avrupa, ABD ve Kanada'dan katılım öne çıkarken dünyanın 4 kıtasından çok sayıda firma, firma temsilcisi, resmi heyet, ticari heyet ve ziyaretçi SAHA EXPO 2026'da bir araya geldi. Çok sayıda yüksek teknoloji ve oyun değiştirici yeni ürün, ilk kez küresel ekosistem ile SAHA EXPO 2026'da buluştu. Fuar kapsamında yerli ve milli insansız deniz araçları da Ataköy Marina'da sergilendi.
TÜRK AKLININ GÜCÜ
YENİ Asır Gazetesi ekibi de fuarı yerinden takip etti. Gazetemizin köşe yazarlarından ve aynı zamanda SAHA EXPO 2026'da sunuculuk yapan Belma Şahiner ile yazarımız Gonca Elibol, ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda savunma teknolojilerinin geldiği son noktayı gözlemledi. Fuarın nabzını tutan yazarımız Gonca Elibol, SAHA EXPO'nun sadece bir sergi değil, Türk vizyonunun somut bir yansıması olduğunu vurguladı. Gözlemlerin dile getiren Elibol, "Saha Expo Türk aklının gücünü gösterdi. Fuar, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı; çünkü Türk ordusunun onayından geçen savunma sanayii ürünleri artık dünyada otorite kabul ediliyor. Bu, Türk askerinin ve mühendislerinin vizyonunu, azmini ortaya koyuyor. Savunma sanayii geniş bir ekosistem ve sektörler birbirini güçlendiriyor. Bu modelin diğer sektörlere de örnek olması Türk'ün gücünü dünyaya daha da güçlü bir şekilde kanıtlar. Herkes bu fuarı mutlaka ziyaret etmeli" ifadelerini kullandı. Fuarda özellikle insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, hava savunma çözümleri, hipersonik füze teknolojileri ve yeni nesil zırhlı araçlar büyük ilgi gördü. Yerli mühendislik gücüyle geliştirilen sistemlerin sadece Türkiye'nin değil, birçok ülkenin savunma ihtiyaçlarına da çözüm sunduğu ifade edildi.
YARIN HALKA AÇILIYOR
SAVUNMA sanayiinin artık yalnızca askeri bir alan olmadığına dikkat çeken uzmanlar; yazılım, yapay zekâ, elektronik, robotik ve haberleşme teknolojilerinin de sektörün ayrılmaz parçaları haline geldiğini vurguladı. Fuar boyunca gerçekleştirilen uluslararası iş görüşmeleri, stratejik ortaklık anlaşmaları ve teknoloji lansmanları, Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki yükselişini gözler önüne serdi. Türkiye'nin fuarda ilk kez tanıttığı projeler ve savunma sanayii ürünleri, yerli ve yabancı basında da geniş yer buldu. Özellikle yeni nesil füze sistemleri, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Birçok teknolojik ürün arasında dünyanın gözünü üzerine çeken ülkemizin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan, Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdı. Önemli bir caydırıcılık gücüne sahip olan yerli üretim Yıldırımhan, 6 bin kilometrelik menziliyle tüm dünyada yankı uyandırdı. Yetkililer, SAHA EXPO 2026'nın, 9 Mayıs Cumartesi günü (yarın) halka açık olacağını, bu milli gurur projelerini yakından incelemek isteyenlerin İstanbul Fuar Merkezi'ne ücretsiz olarak müracaat edebileceklerini belirtti.
YILDIRIMHAN'IN SAHA TESTLERİNE BAŞLANACAK
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güler, savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında Türkiye'nin ulaştığı seviyeyi uluslararası platformlarda ortaya koyan SAHA- 2026'nın yeni iş birliklerine, teknoloji paylaşımına ve savunma sanayinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti. Bakan Güler, "Millî Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezimiz bünyesinde iki yıl önce kurduğumuz teknoloji üssüyle çalışmalarımızı daha ileri bir seviyeye taşıdık. YILDIRIMHAN uzun menzilli füzemiz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemin saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız" ifadelerini kullandı.
F-35'DEN VAZGEÇEN İSPANYA KAAN'I RADARINA ALDI
F-35 programından çekildikten sonra ilgisini Türkiye'nin geliştirdiği beşinci nesil savaş uçağı KAAN projesine yöneltti. KAAN savaş uçağının İspanya'ya satışı için Türkiye ile İspanya arasında ön temaslar başladı. Geçtiğimiz temmuz ayında İspanya, TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET eğitim uçağını tercih ederek 18 adet satın almıştı. HÜRJET'te ortaklık, Ankara ve Madrid arasında havacılık alanında uzun vadeli bir ortaklık zemini oluşturdu. İspanya ile iş birliği senaryosu, Avrupa savunma mimarisinde alternatif bir hattın oluşmasına zemin hazırlayabilir.